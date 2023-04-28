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Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, интересуются ли Чаловым и Дивеевым клубы из Европы

Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, интересуются ли Чаловым и Дивеевым клубы из Европы
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, интересуются ли европейские клубы нападающим армейской команды Фёдором Чаловым и защитником Игорем Дивеевым. Функционер отметил, что пока такой информации нет, но заявил, что не удивится, если игроками кто-то заинтересуется, так как они играют за сборную России.

«Что касается интереса к Чалову и Дивееву из Европы, то сейчас, по моей информации, интереса нет. Но я не удивлюсь, если нашими игроками кто-то заинтересуется — всё-таки это игроки сборной», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

25-летний Чалов забил 17 голов и сделал три результативные передачи в 33 матчах текущего сезона. У 23-летнего Дивеева один гол и один голевой пас в 19 играх.

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