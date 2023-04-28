Шикунов: на бумаге «Спартак» фаворит матча с «Ростовом»
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором красно-белые встретятся с ростовчанами. Игра пройдёт в Москве в субботу, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.
«Спартак» и «Ростов» — две мои любимые команды, поэтому буду смотреть матч между ними и получать удовольствие. Я отдал много лет одному и второму клубу. Думаю, нас ждет потрясающий матч.
Есть ли фаворит в этой игре? На бумаге это «Спартак», но по игре посмотрим. Для красно-белых матч домашний. Состав и скамейка у «Спартака» длиннее, а у «Ростова» выстроенная игра», — приводит слова Александра Шикунова «РБ Спорт».
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