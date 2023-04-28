Форвард «Локо» Игнатьев: не было никаких сомнений, что нас не будет в стыковых матчах
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Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о задаче команды на остаток сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.
«У «Локомотива» не было никаких сомнений, что нас не будет в стыковых матчах. Теперь у нас задача двигаться вперёд и набирать по три очка в каждом матче», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 29 очков после 24 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (58). В ближайшем туре «Локомотив» встретится с подмосковными «Химками». Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве в воскресенье, 30 апреля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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