Форвард «Локо» Игнатьев: не было никаких сомнений, что нас не будет в стыковых матчах

Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о задаче команды на остаток сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«У «Локомотива» не было никаких сомнений, что нас не будет в стыковых матчах. Теперь у нас задача двигаться вперёд и набирать по три очка в каждом матче», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 29 очков после 24 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (58). В ближайшем туре «Локомотив» встретится с подмосковными «Химками». Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве в воскресенье, 30 апреля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.