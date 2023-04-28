Олич: Фернандес — один из лучших защитников в Европе. Он всем это докажет, если вернётся

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич выразил уверенность, что защитник Марио Фернандес ещё способен приносить пользу армейцам, так как является одним из лучших футболистов на своей позиции не только в России, но и в Европе.

«Марио находится в хорошем возрасте, у него ещё много времени для того, чтобы проявить себя. Когда он уходил из ЦСКА и возвращался в Бразилию, он мне тоже сказал, что желает играть в футбол, но на тот момент хотел бы побыть дома с семьёй. Желание у него огромное, он один из моих любимых игроков, с которыми я работал. Знаю, что, если он вернётся, он будет полезен ЦСКА, это 100%.

Как разместить на поле и Гаича, и Фернандеса? Милана я тоже знаю давно, он тоже опытный футболист. Но я считаю Марио одним из лучших футболистов на своей позиции не только в России, но и в Европе. Если бы он хотел оказаться в Европе, он бы там заиграл. Марио — это тот футболист, который делает разницу на поле. На этой позиции лучше Марио нет никого. Если он вернётся, то через пару месяцев наберёт форму и докажет всем, что лучший», — приводит слова Олича «Матч ТВ».