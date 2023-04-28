Марцел Личка: в России играть при системе «весна-осень» намного лучше

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался в пользу возможного перехода на систему «весна-осень» в России.
«Что думаю о переходе на систему «весна-осень»? Я этот вариант проведения сезона впервые встретил в Беларуси. Россия – северный край, играть при системе «весна-осень» намного лучше. Как минимум будут лучше поля. Все говорят о нашем газоне в Оренбурге, но посмотрите на поля в декабре – в Москве -5, в Оренбурге -15, в Екатеринбурге -20, в Краснодаре и Сочи частые дожди.
У вас только один суперстадион – у «Зенита», другие не могут себе позволить такую арену. Даже в Ростове на юге проблемы с полями. Но это ваша страна, это вы должны принимать решения, а я должен работать здесь. Если бы меня кто-то спросил, то я бы сказал, что я за переход на систему «весна-осень», — приводит слова Лички «РБ Спорт».
Чемпионат России проводится по системе «осень‑весна» с сезона‑2011/2012.
- 28 апреля 2023
-
13:24
-
13:08
-
13:05
-
13:05
-
13:01
-
12:42
-
12:40
-
12:37
-
12:29
-
12:26
-
12:22
-
12:10
-
11:54
-
11:47
-
11:45
-
11:40
-
11:37
-
11:37
-
11:30
-
11:28
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:48
-
10:38
-
10:37
-
10:35
-
10:17
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:57