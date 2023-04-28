Марцел Личка: в России играть при системе «весна-осень» намного лучше

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался в пользу возможного перехода на систему «весна-осень» в России.

«Что думаю о переходе на систему «весна-осень»? Я этот вариант проведения сезона впервые встретил в Беларуси. Россия – северный край, играть при системе «весна-осень» намного лучше. Как минимум будут лучше поля. Все говорят о нашем газоне в Оренбурге, но посмотрите на поля в декабре – в Москве -5, в Оренбурге -15, в Екатеринбурге -20, в Краснодаре и Сочи частые дожди.

У вас только один суперстадион – у «Зенита», другие не могут себе позволить такую арену. Даже в Ростове на юге проблемы с полями. Но это ваша страна, это вы должны принимать решения, а я должен работать здесь. Если бы меня кто-то спросил, то я бы сказал, что я за переход на систему «весна-осень», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Чемпионат России проводится по системе «осень‑весна» с сезона‑2011/2012.