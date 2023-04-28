Ташуев: «Ахмату» в матче с ЦСКА главное — не дать пространства Чалову и Заболотному

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что в предстоящем матче 25-го тура с ЦСКА главным будет тактически грамотно сыграть против нападающих армейцев Фёдора Чалова и Антона Заболотного. Специалист отметил, что форвардов нужно лишить пространства.

«ЦСКА недавно обыграл «Зенит», матч ожидается непростой, но приложим максимум усилий, чтобы поставить трудную задачу перед соперником и постараться выиграть матч.

Главное — тактически грамотно сыграть, не дать пространства таким хорошим нападающим, как Чалов и Заболотный. Обляков активен, Медина, Гаич, то есть мы прорабатываем всё. Они тоже знают нашу стилистику, там работают два тренера, которые являются моими учениками», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».