Президент РПЛ объяснил причину переноса выборов кандидатов в исполком РФС

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил причины переноса выборов в исполком Российского футбольного союза (РФС).

«В соответствии с Уставом РФС, отчётно-выборная конференция должна состояться до 30 июня — в рабочем режиме обсуждалась дата 11–12 июня. В соответствии с избирательным регламентом РФС кандидаты должны быть выдвинуты за 40 дней. Исходя из этого, мы понимали, что нам на общем собрании необходимо провести выборы, но возник вопрос по одному из наших представителей в исполкоме — Рустему Сайманову — он год назад был руководителем «Рубина» и избирался по квоте РПЛ. Сейчас он является вице-президентом «Ростова», о чём мы уведомили РФС. Есть два варианта — либо избирательный комитет РФС признаёт, что правовая преемственность сохранена и Рустем Фидаевич остаётся членом исполкома, но от «Ростова», либо точки зрения юристов расходятся и примут решение о том, что преемственность нарушена, и будут новые выборы. Одно место в исполкоме от РПЛ точно вакантно — Сергей Галицкий принял решение о выходе. Мы не стали торопиться с выборами, дабы соблюсти все юридические нюансы — дождёмся официального релиза РФС и поймём, сколько вакантных мест от РПЛ в исполкоме.

От клубов РПЛ в исполком РФС мы выдвинули четыре кандидата — Рустема Сайманова, Александра Медведева, Ахмеда Айдамирова и Бориса Ротенберга. Проведём процедуру выборов, когда будет ясность от РФС», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».