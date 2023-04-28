Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ объяснил причину переноса выборов кандидатов в исполком РФС

Президент РПЛ объяснил причину переноса выборов кандидатов в исполком РФС
Аудио-версия:
Комментарии

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил причины переноса выборов в исполком Российского футбольного союза (РФС).

«В соответствии с Уставом РФС, отчётно-выборная конференция должна состояться до 30 июня — в рабочем режиме обсуждалась дата 11–12 июня. В соответствии с избирательным регламентом РФС кандидаты должны быть выдвинуты за 40 дней. Исходя из этого, мы понимали, что нам на общем собрании необходимо провести выборы, но возник вопрос по одному из наших представителей в исполкоме — Рустему Сайманову — он год назад был руководителем «Рубина» и избирался по квоте РПЛ. Сейчас он является вице-президентом «Ростова», о чём мы уведомили РФС. Есть два варианта — либо избирательный комитет РФС признаёт, что правовая преемственность сохранена и Рустем Фидаевич остаётся членом исполкома, но от «Ростова», либо точки зрения юристов расходятся и примут решение о том, что преемственность нарушена, и будут новые выборы. Одно место в исполкоме от РПЛ точно вакантно — Сергей Галицкий принял решение о выходе. Мы не стали торопиться с выборами, дабы соблюсти все юридические нюансы — дождёмся официального релиза РФС и поймём, сколько вакантных мест от РПЛ в исполкоме.

От клубов РПЛ в исполком РФС мы выдвинули четыре кандидата — Рустема Сайманова, Александра Медведева, Ахмеда Айдамирова и Бориса Ротенберга. Проведём процедуру выборов, когда будет ясность от РФС», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Материалы по теме
Глава РФС объяснил, почему на исполкоме не обсуждали вопрос о возможном переходе в Азию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023