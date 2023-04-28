Гинер: вспоминаю 2001 год и понимаю, что толчок всему, чем сейчас не совсем доволен, дал я

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер, выражая недовольство высокими зарплатами и большими бюджетами в современном российском футболе, рассказал, как создавался чемпионский состав команды.
«В газетах писали, что я оставил выжженную землю после того, как скупил футболистов по стране. Я потратил на то время, может быть, миллионов 10 максимум. До меня таких денег не тратил никто в стране. В Советском Союзе, если кто‑то был нужен ЦСКА, его забирали в армию. Лобановский же в киевском «Динамо» забирал по стране вообще всех, кого только хотел. За деньги же никто не переходил из одного клуба в другой. А уже в моё время пошли трансферы, надо платить. Просто так не заберёшь.
Поступил бы я по-другому? Поступил бы именно так. Если бы я этого не сделал, не собрал бы этих игроков, то, наверное, и Кубок УЕФА мы бы не выиграли. Чемпионат России — наверное, да. А вот Кубок УЕФА не выиграли бы никогда.
Я о другом. Когда, стиснув зубы, говорю о том, какие сейчас бюджеты и зарплаты, самому себе любимому задаю вопрос: «Кто начал это и запустил?» Сейчас — в камеру, а до этого себе, втихаря.
При этом сегодня у нас в ЦСКА, считаю, с этим делом всё уважительно и в рамках разумного. И ребята понимают, что есть зарплата, которую нужно заработать.
Бабушка Самира меня в детстве учила: «Сынок, когда хочешь принять решение, поговори с умным человеком». — «А с кем?» — «С собой, сынок. Задавай себе вопрос: да или нет». В конечном итоге почему‑то так. Стиснув зубы, я вспоминаю 2001 год и понимаю, что толчок всему, чем сейчас не совсем доволен, дал я», — сказал Гинер в интервью «Матч ТВ».
Напомним, Гинер стал владельцем ЦСКА в 2001 году. В 2020‑м он продал клуб, но сохранил пост президента.
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