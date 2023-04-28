Масалитин: в игре с «Ахматом» ЦСКА должен показать характер, иначе о медалях можно забыть

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встретится с «Ахматом».

«Допускаю, что ЦСКА может потерять очки в матче с «Ахматом». Но армейцы очень хорошо играют с этим соперником — у них хорошая статистика в матчах с грозненцами. Здесь могут сыграть несколько факторов. И упущенная победа над «Локомотивом» — один из них. Этот фактор может негативно сказаться на настроении команды. Армейцам необходима победа, чтобы самоутвердиться и проявить характер. Игрокам необходимо показать, что у них он есть и что ничья с «Локомотивом» — стечение обстоятельств. Необходимо, чтобы у армейцев проявился характер, иначе о медалях можно будет забыть.

У «Ахмата» произошли перемены. С приходом Ташуева изменилась схема игры — команда очень хорошо действует и отбирает очки. А на своём стадионе они могут из штанов выпрыгнуть, но показать очень хорошую игру. Мотивация дома у «Ахмата» отличная, особенно если на стадионе находятся первые лица. Команда в каждом матче ложится костьми на поле и играет на победу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Встреча «Ахмат» — ЦСКА состоится 29 апреля в Грозном, начало — в 16:30 мск.