Камоцци: молодые россияне деградируют и стагнируют в «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что некоторые молодые российские футболисты красно-белых не развиваются в последнее время. Камоцци отметил, что молодым игрокам не хватает мотивации из-за отсутствия международных матчей.
«Да, действительно некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Раньше это были Рассказов и Максименко, сейчас — Игнатов, Денисов и Пруцев.
Все должны понимать нынешнюю ситуацию. Думаю, для молодых россиян из «Спартака» основная причина такого спада — отсутствие мотивации. Футболисты не играют никаких международных матчей, и, возможно, их не могут купить иностранные клубы. Так что это действительно сложная ситуация для молодых игроков», — приводит слова Франко Камоцци Sport24.
- 28 апреля 2023
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