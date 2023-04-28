Камоцци: молодые россияне деградируют и стагнируют в «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что некоторые молодые российские футболисты красно-белых не развиваются в последнее время. Камоцци отметил, что молодым игрокам не хватает мотивации из-за отсутствия международных матчей.

«Да, действительно некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Раньше это были Рассказов и Максименко, сейчас — Игнатов, Денисов и Пруцев.

Все должны понимать нынешнюю ситуацию. Думаю, для молодых россиян из «Спартака» основная причина такого спада — отсутствие мотивации. Футболисты не играют никаких международных матчей, и, возможно, их не могут купить иностранные клубы. Так что это действительно сложная ситуация для молодых игроков», — приводит слова Франко Камоцци Sport24.