Шейх Джассим предложит за «МЮ» на миллиард меньше, чем просят его владельцы — Daily Mail

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, являющийся одним из кандидатов на покупку «Манчестер Юнайтед», сделает новое предложение о покупке английского клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое предложение Аль Тани превысит € 5,7 млрд. Однако семья Глэйзеров, являющаяся владельцем «Манчестер Юнайтед», хочет получить за клуб от € 6,7 млрд. Также манкунианцев желает купить сэр Джим Рэтклифф, но он намерен приобрести чуть более 50%, оставив Джоэлу и Авраму Глэйзерам по 20%. Однако для осуществления подобной сделки Рэтклиффу, вероятно, придётся взять кредит.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков.

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