Бэйл отказался от должности в «Рексеме»

Валлийский клуб «Рексем», проведя последние 15 лет в пятом по рангу дивизионе Англии, завоевал право на повышение в классе и вышел во вторую лигу. Владельцы клуба, всемирно известные актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, по такому случаю решили пригласить в команду Гарета Бэйла, который недавно завершил карьеру игрока.

«Рексем»? Нет, я так не думаю. Мы, конечно, можем пошутить об этом, но я очень счастлив там, где я есть. Я провожу много времени с детьми, женой, пытаюсь наверстать время, которое я потратил впустую все эти годы, занимаясь футболом. Сейчас просто наслаждаюсь семейной жизнью и играю в гольф. Я действительно получаю удовольствие от жизни. Моя карьера началась с юного возраста, и я почувствовал, что пора остановиться. Валлийский футбол поднимается на новый уровень, и я уверен, что этот клуб продолжит бороться и добьётся успехов», — цитирует Бэйла Daily Mail.