«Монца» обыграла «Специю», «Лечче» оказался сильнее «Удинезе» в Серии А

Завершился матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Специя» и «Монца». Игра проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи (Италия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Антонио Рапуано. Матч закончился победой гостей – 2:0.
Первый гол в матче был забит в первом тайме — на 21-й минуте встречи отличился форвард «Монцы» Патрик Чиурриа. Точку в матче уже в добавленное время поставил Карлос Аугусто.
«Монца» с 44 очками после 32 матчей вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. «Специя» располагается в шаге от зоны вылета — на 17-й позиции, имея в своём активе 27 очков.
В другом матче игрового дня «Лечче» на домашнем стадионе принимал «Удинезе». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Габриэл Стрефезза, реализовав пенальти на 62-й минуте.
«Удинезе» после 32 матчей располагается на десятой позиции в СЕрии А, имея в активе 42 очка. «Лечче» находится на 16-й позиции с 31 очком в активе.
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