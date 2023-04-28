«Реал Сосьедад» переиграл «Осасуну» в гостях и приблизился к «Атлетико» в таблице Ла Лиги

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Игра проходила в Памплоне на стадионе «Эль Садар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Итоговый счёт матча – 2:0 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на первых минутах противостояния. На шестой минуте голкипер «Осасуны» Серхио Эррера допустил две грубые ошибки за короткий промежуток времени, что и привело к пропущенному мячу. Эррера, вводя мяч в игру с руки, подарил его сопернику. Дело закончилось быстрой контратакой гостей, в кульминации которой вратарь неудачно прервал прострел с фланга – срезка прямо в сетку ворот.

В компенсированное ко второму тайму время «Реал Сосьедад» снял вопросы о победителе матча. С передачи Микеля Мерино отличился Такефуса Кубо.

«Реал Сосьедад» продолжает преследование мадридского «Атлетико», который замыкает тройку лидеров. В активе баскского коллектива, расположившегося на третьем месте, 58 очков после 32 матчей. «Осасуна» занимает 11-е место, заработав 44 очка в 32 матчах.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.