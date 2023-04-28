«Реал Сосьедад» переиграл «Осасуну» в гостях и приблизился к «Атлетико» в таблице Ла Лиги

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Игра проходила в Памплоне на стадионе «Эль Садар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Итоговый счёт матча – 2:0 в пользу гостей.
Счёт в матче был открыт на первых минутах противостояния. На шестой минуте голкипер «Осасуны» Серхио Эррера допустил две грубые ошибки за короткий промежуток времени, что и привело к пропущенному мячу. Эррера, вводя мяч в игру с руки, подарил его сопернику. Дело закончилось быстрой контратакой гостей, в кульминации которой вратарь неудачно прервал прострел с фланга – срезка прямо в сетку ворот.
В компенсированное ко второму тайму время «Реал Сосьедад» снял вопросы о победителе матча. С передачи Микеля Мерино отличился Такефуса Кубо.
«Реал Сосьедад» продолжает преследование мадридского «Атлетико», который замыкает тройку лидеров. В активе баскского коллектива, расположившегося на третьем месте, 58 очков после 32 матчей. «Осасуна» занимает 11-е место, заработав 44 очка в 32 матчах.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 29 апреля 2023
-
00:06
-
00:00
- 28 апреля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:32
-
23:22
-
23:14
-
23:09
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:30
-
22:29
-
22:23
-
22:13
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:13
-
21:10
-
21:09
-
21:01