AS: Джуд Беллингем принял решение о будущем, игрок намерен перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем хочет перейти в «Реал».
Как сообщает AS, футболист принял решение о будущем. Он хочет выступать за «Реал», начиная со следующего сезона. Джуд считает «Реал» наилучшим вариантом продолжения карьеры со спортивной точки зрения. В ближайшем будущем он даст принципиальное согласие на переход в мадридский клуб.
Получив согласие от игрока, руководители «Реала» начнут переговоры с «Боруссией». Так «сливочные» и хотели действовать: клуб не собирался начинать аукцион с «Манчестер Сити» или «Ливерпулем», а намеревался сначала заручиться согласием футболиста, а уже затем приступить к переговорам с немецкой командой.
Несмотря на то что трансфер Беллингема – приоритет «Реала» на лето, мадридский клуб не намерен платить за 19-летнего игрока более € 120 млн.
В текущем сезоне в активе Беллингема 11 голов и шесть результативных передач в 39 матчах за «Боруссию».
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
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