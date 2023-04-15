Гвардиола жёстко ответил журналисту на вопрос о возможном переходе Беллингема в «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола жёстко ответил журналисту, который спросил о шансах на трансфер полузащитника «Дортмунда» Джуда Беллингема.

«На скольких пресс-конференциях ты был? Ты знаешь ответ, в этом нет необходимости, ты должен готовиться лучше. Ты приходишь сюда и готовишь вопросы, зная, какой ответ я дам на твой вопрос. Следующий», – приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» вышел из гонки за переход Беллингема. Также полузащитником интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В текущем сезоне 19-летний Беллингем провёл за «Боруссию» 37 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: