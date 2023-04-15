Гвардиола жёстко ответил журналисту на вопрос о возможном переходе Беллингема в «Сити»
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола жёстко ответил журналисту, который спросил о шансах на трансфер полузащитника «Дортмунда» Джуда Беллингема.
«На скольких пресс-конференциях ты был? Ты знаешь ответ, в этом нет необходимости, ты должен готовиться лучше. Ты приходишь сюда и готовишь вопросы, зная, какой ответ я дам на твой вопрос. Следующий», – приводит слова Гвардиолы Goal.
Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» вышел из гонки за переход Беллингема. Также полузащитником интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
В текущем сезоне 19-летний Беллингем провёл за «Боруссию» 37 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.
Материалы по теме
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
01:57
-
01:49
-
01:42
-
01:32
-
01:10
-
00:41
-
00:18
-
00:13
-
00:09
-
00:03
- 14 апреля 2023
-
23:55
-
23:52
-
23:38
-
23:33
-
23:21
-
23:18
-
23:16
-
22:42
-
22:25
-
22:08
-
22:04
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:46
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:36
-
20:31
Партнерский контент