На стадионе в Париже установили ограждения с шипами перед финальным матчем Кубка Франции

На стадионе «Стад де Франс» перед финалом Кубка Франции между «Нантом» и «Тулузой» установили заграждения.
«Мы в средневековье? Это абсолютно возмутительно и безответственно», — написал журналист Пол Кометто в своей социальной сети.
Фото: Из социальных сетей Пола Кометто
Сообщается, что причиной такого решения стали инциденты, произошедшие после выхода «Нанта» в финал Кубка Франции. Болельщики вырвались на поле после финального свистка.
Финал Кубка Франции «Нант» — «Тулуза» состоится в субботу, 29 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.
«Нант» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 32 очка в 32 матчах. «Тулуза» занимает 12-е место, в активе команды 41 балл.
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