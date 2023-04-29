Протокол финала Кубка Франции был изменён, Макрон не сможет выйти на поле — RTL
Поделиться
Протокол финала Кубка Франции был изменён по просьбе Елисейского дворца, сообщает RTL.
Президент страны Эммануэль Макрон примет участие в церемонии награждения, но вручит трофей победителям на трибунах, а не на газоне стадиона «Стад де Франс», как это делали прежде.
Одной из возможных причин называется инциденты, произошедшие после выхода «Нанта» в финал Кубка Франции. Болельщики вырвались на поле после финального свистка.
Финал Кубка Франции «Нант» — «Тулуза» состоится в субботу, 29 апреля. Начало — в 22.00 мск.
«Нант» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 32 очка в 32 матчах. «Тулуза» занимает 12-е место, в активе команды 41 балл.
Макрон обратился к игрокам сборной Франции после финала ЧМ:
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
04:35
-
04:15
-
04:15
-
04:05
-
03:31
-
03:14
-
02:56
-
02:33
-
02:10
-
02:00
-
01:54
-
01:49
-
01:21
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:39
-
00:23
-
00:06
-
00:00
- 28 апреля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:32
-
23:22
-
23:14
-
23:09
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:30
Партнерский контент