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Протокол финала Кубка Франции был изменён, Макрон не сможет выйти на поле — RTL

Протокол финала Кубка Франции был изменён, Макрон не сможет выйти на поле — RTL
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Протокол финала Кубка Франции был изменён по просьбе Елисейского дворца, сообщает RTL.

Президент страны Эммануэль Макрон примет участие в церемонии награждения, но вручит трофей победителям на трибунах, а не на газоне стадиона «Стад де Франс», как это делали прежде.

Одной из возможных причин называется инциденты, произошедшие после выхода «Нанта» в финал Кубка Франции. Болельщики вырвались на поле после финального свистка.

Финал Кубка Франции «Нант» — «Тулуза» состоится в субботу, 29 апреля. Начало — в 22.00 мск.

«Нант» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 32 очка в 32 матчах. «Тулуза» занимает 12-е место, в активе команды 41 балл.

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