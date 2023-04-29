Селихов: остались только положительные впечатления от работы с Тедеско

Голкипер «Спартака» Александер Селихов рассказал, поддерживает ли он общение с бывшим главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.
«Если честно, не особо. Последний раз был, когда Тедеско приезжал в Москву на матч с «Наполи». Но у меня остались только положительные впечатления от нашей работы. Помню один разговор между нами, который состоялся после выздоровления.
Тогда мне поступило несколько предложений от других клубов, и Доменико честно сказал: «Ты отлично тренируешься, но играть первым номером продолжит Максименко. Не хочу тебя отпускать, поэтому оставайся в команде как минимум на полсезона». Больше всего ценю в людях возможность говорить обо всем в лицо», — сообщил Селихов официальному сайту «Спартака».
Доменико Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. В декабре 2021 немецкий специалист возглавил «Ред Булл Лейпциг». Сейчас Тедеско тренирует сборную Бельгии.
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