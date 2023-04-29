Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Селихов: остались только положительные впечатления от работы с Тедеско

Селихов: остались только положительные впечатления от работы с Тедеско
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Спартака» Александер Селихов рассказал, поддерживает ли он общение с бывшим главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.

«Если честно, не особо. Последний раз был, когда Тедеско приезжал в Москву на матч с «Наполи». Но у меня остались только положительные впечатления от нашей работы. Помню один разговор между нами, который состоялся после выздоровления.

Тогда мне поступило несколько предложений от других клубов, и Доменико честно сказал: «Ты отлично тренируешься, но играть первым номером продолжит Максименко. Не хочу тебя отпускать, поэтому оставайся в команде как минимум на полсезона». Больше всего ценю в людях возможность говорить обо всем в лицо», — сообщил Селихов официальному сайту «Спартака».

Доменико Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. В декабре 2021 немецкий специалист возглавил «Ред Булл Лейпциг». Сейчас Тедеско тренирует сборную Бельгии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023