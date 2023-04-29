Эмери: в течение последних шести месяцев «Астон Вилла» движется с крейсерской скоростью
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о результатах команды в последние пол года.
«Если на что-то вы можете потратить шесть месяцев вместо трёх лет, то это хорошо. В течение последних шести месяцев мы движемся с крейсерской скоростью для выполнения своих задач. Наши выступления оказались выше ожиданий и, достигнув этого, мы стараемся не останавливаться.
В начале мышление было таким: «Если мы выберемся со дна и сможем войти в топ-10, будет хорошо. Если нам удастся выйти в еврокубки, даже ещё лучше», — приводит слова Эмери AS.
Эмери возглавил «Астон Виллу» в ноябре 2022 года. Английский клуб располагается на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ.
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