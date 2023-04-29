«Спартак» — «Ростов»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». В случае, если ко времени начала игры не завершится седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (начало — в 17:00 мск), трансляция пройдёт на телеканале «Матч! Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 24 матчей. «Спартак» находится на третьей строчке, заработав 48 очков. Лидирует «Зенит» (58).