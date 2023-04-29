«Спартак» — «Ростов»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». В случае, если ко времени начала игры не завершится седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (начало — в 17:00 мск), трансляция пройдёт на телеканале «Матч! Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 24 матчей. «Спартак» находится на третьей строчке, заработав 48 очков. Лидирует «Зенит» (58).
- 29 апреля 2023
-
10:35
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:08
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:15
-
09:13
-
09:08
-
09:02
-
08:56
-
08:56
-
08:30
-
08:10
-
06:23
-
04:35
-
04:15
-
04:15
-
04:05
-
03:31
-
03:14
-
02:56
-
02:33
-
02:10
-
01:54
-
01:49