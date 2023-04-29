«Не исключаю, что Карпин рискнёт». Мор — о матче «Ростова» со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 29 апреля. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Этот матч, безусловно, важнее, чем игра с «Краснодаром» и даже с «Зенитом». И для «Ростова» он тоже имеет огромное значение. Тем более что столько переплетений — и работа Карпина в «Спартаке», и то, что сейчас команды борются между собой за второе место. У команд разные векторы развития: москвичи могут усилиться хорошими легионерами, в Ростове, наоборот, играют либо свои воспитанники, либо те русские футболисты, которые оказались не нужны другим клубам. И при этом команда идёт на втором месте. Так что этот момент очень принципиален.

По турнирной ситуации «Ростов» может играть на ничью? Это интересный вопрос, я довольно долго над ним думаю. Тут со стопроцентной вероятностью не угадаешь, думаю, и Абаскаль сделать этого не сможет. Но скорее да, чем нет. С другой стороны, Карпин может и пойти ва-банк, я такой вариант не исключаю. Но всё же склоняюсь к тому, что мы увидим более осторожную игру, примерно как первый тайм первой игры «Спартака» с «Уралом», когда «Урал» очень высоко прессинговал, но при этом надёжно действовал в обороне. Такой темп-темп-темп, ростовчане будут перестраиваться, контратаковать и не давать «Спартаку» ничего сделать. Хотя, повторюсь, не исключаю вариант, что Карпин рискнёт и сыграет в более агрессивный футбол, то есть будет идти в атаку большими силами», — приводит слова Мора «РБ Спорт».