Гинер — о долгах перед ЦСКА за трансферы: моё мнение о Европе было другим

Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что его удивило поведение европейских клубов, которые не хотят выплачивать средства за купленных в России футболистов, прикрываясь санкциями.

«Ситуация с Влашичем? Заплатят, куда деваться. Мы выиграли все суды. Куда они денутся? Всю жизнь был спорт вне политики. Сегодня, назовём их по‑простому — недружественные страны, как говорит наш президент, решили, что всё не так. Исключают и делают прочие вещи… Бред полный.

Тот же «Вест Хэм» должен нам за Влашича. Ну и другие должны заплатить. УЕФА и ФИФА говорят об этом в приказном порядке, а они дурака валяют — их аналог Центробанка им не разрешает… Хорошо. У нас, например, есть долг за Эджуке перед голландцами. Заплатите его, «Вест Хэм». Там отвечают: «Нам банк не разрешает». Хорошо, у нас есть долг перед «Эвертоном» — заплатите. И опять им не разрешают. Это же просто… Просто вымораживает.

Будем до конца идти? Конечно. Даже с итальянцами так. Не хочу называть команду, но за одного молча рассчитались, а за второго — ой, нам не разрешают. Просто не хотят платить! Почему? Что? Все выкручивают и делают так, чтобы спорт не был вне политики.

Меня это удивляет и расстраивает? Просто моё мнение о Европе было немножко другим. Оно поменялось. Не удивляет и не расстраивает. Поначалу я удивлялся. Возможно, это уже политическая часть, но они нас ругали, когда был Советский Союз, а сейчас сами и исполняют. Это нормой стало. Почему? Потому что это они», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».

Напомним, в апреле 2023 года Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА оставшуюся сумму и проценты пени за переход хорватского полузащитника Николы Влашича.