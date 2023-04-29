Гинер: не слышал, чтобы футболисты решали, хорошие в России борцы и фигуристы или нет

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил в защиту российский футболистов, которые часто подвергаются критике со стороны представителей других видов спорта.
«Не слышал, чтобы кто‑то из футболистов выступил и сказал: у нас фигурное катание не нужно продвигать. С большим уважением к Ирине Родниной отношусь как к фигуристке, которая выиграла всё, что только можно. Но по её высказываниям: то нужен футбол, то не нужен. Думаю, ей надо как‑то иначе высказываться…
Аккуратнее? Да. С уважением к другим. Футболисты не спортсмены? Они выбрали себе такой путь. Подсказать что‑то грамотно, где и что у нас не так — абсолютно согласен. А вот так рассуждать… Не слышал, чтобы футболисты обсуждали, хорошие у нас борцы в стране или нет. Или фигуристы», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».
- 29 апреля 2023
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