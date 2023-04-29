Игрок «Факела» Божин: поздравляю «Динамо» со столетием, но самим побеждать всегда приятно
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Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин прокомментировал победу в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:0).
«Обыграть «Динамо» получилось за счёт игровой дисциплины и самоотдачи. Для нас важны игры с каждым соперником, «Динамо» тут не стоит особняком. Задача — брать три очка в каждом матче.
Нет особенного чувства из-за победы над «Динамо» в день празднования их столетия. Поздравляю «Динамо» со столетием, но самим побеждать всегда приятно», — сказал Сергей Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Победу воронежцам принёс нападающий Георгий Гонгадзе. Он оформил дубль, отличившись на 49-й и 61-й минутах. Второй мяч Гонгадзе забил с пенальти.
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