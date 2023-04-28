«Динамо» провалило праздничный матч. А Шунин ткнул одноклубника в лицо

«Динамо» и «Факел» открыли программу 25-го тура РПЛ. Матч завершился сенсацией, а бело-голубые откровенно разочаровали своих болельщиков.

«Динамо» подготовило специальную программу по случаю столетия клуба. Бело-голубые отпраздновали юбилей ещё 18 апреля, однако с того момента и до сегодняшнего дня ни разу не играли на своём стадионе. Футболисты «Динамо» вышли на поле в специальной ретроформе. Кроме того, перед матчем зрителям представили новую версию клубного гимна.

Матч посетили известные ветераны бело-голубых, а также звёздные болельщики команды. К примеру, на игре были легендарный комментатор Виктор Гусев и фигуристка Евгения Медведева. Стартовый символический удар по мячу нанесли Владимир Матвеев и Дмитрий Александров. Первый очень давно болеет за «Динамо» (застал восемь чемпионств) и сегодня отпраздновал 89-й день рождения. Александров — воспитанник академии и лидер динамовской молодёжки.

Обе команды очень нуждались в позитивном результате. Бело-голубые по итогам прошлого тура выпали из топ-5, а «Факел» максимально приблизился к зоне прямого вылета. Славиша Йоканович оставил на скамейке Константина Тюкавина (пропустил предыдущий матч из-за ангины), и в центре нападения снова появился Фёдор Смолов. «Факел» лишился важного полузащитника — Ираклий Квеквескири перебрал жёлтых карточек.

Первый тайм получился далеко не самым интересным. Много пауз и стыков, но мало остроты. Главный итог 45 минут — команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. Кстати, это первый подобный случай в нынешнем сезоне РПЛ. Хозяева гораздо чаще владели мячом (69% против 31%), а Смолов даже забил, но арбитр зафиксировал офсайд. Ещё бело-голубые потеряли из-за травмы Муми Нгамалё. Защитник «Факела» Игорь Калинин прошёлся по ахиллу сопернику, который после замены сразу ушёл в раздевалку.

В перерыве зрителей развлекали красочным лазерным шоу. Похоже, это совсем усыпило футболистов «Динамо». Бело-голубые проспали начало второго тайма, что привело к пропущенному мячу. Георгий Гонгадзе спокойно «расстрелял» ворота хозяев, а футболисты «Динамо» сыграли удивительно пассивно.

Почти сразу после этого мяч оказался в воротах «Факела», а завершающий удар нанёс Арсен Захарян. Гости набросились на арбитра Артёма Любимова, и тот отменил гол. Главный судья посчитал, что Захарян в завершающей фазе нарушил правила на Калинине. Помощники Любимова посмотрели эпизод и оставили решение в силе.

А потом «привёз» Александр Кутицкий. Динамовец в совершенно безобидной ситуации сыграл рукой в своей штрафной, хотя мяч вылетал за лицевую линию. Удивительно, но Любимов сначала показал на угловой, а пенальти поставил только после забега к монитору. К мячу подошёл Гонгадзе и спокойно переиграл Шунина.

Йоканович пытался изменить игру при помощи замен. На поле вышли Лука Гагнидзе, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв, но на количестве голов это никак не отразилось. Более того, на последних минутах футболисты «Динамо» поругались прямо на поле. Вратарь Антон Шунин вытащил мяч из-под перекладины после углового, а затем поговорил на повышенных тонах с Дмитрием Скопинцевым. Дошло до того, что голкипер толкнул одноклубника в лицо.

Несмотря на старания «Динамо в концовке, счёт на табло не изменился. Вратарь Илья Свинов спас команду после выхода Тюкавина один на один, а затем потащил непростой удар Гладышева. «Факел» одержал третью победу и впервые в сезоне набрал три очка в гостевом матче. Команда Дмитрия Пятибратова немного отдалилась от зоны прямого вылета. «Динамо», в свою очередь, по итогам 25-го тура рискует оказаться вне топ-6. По всей видимости, через несколько недель Йоканович освободит свой пост.