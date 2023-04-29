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Спартак — Ростов. Прямая трансляция
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Роман Широков назвал проблему в игре «Спартака»

Роман Широков назвал проблему в игре «Спартака»
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Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов». Встреча состоится сегодня, 29 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Фаворит, наверное, «Спартак», потому что играют дома. Другое дело, что не так много народу собирается. Но на этот матч должны прийти после прошлой эмоциональной победы, тем более игра с Карпиным.

«Ростов» может создать проблемы «Спартаку». Сейчас любая команда может создать проблемы «Спартаку», либо они сами их себе создают. А если исходить из того, что «Ростов» сейчас вообще на втором месте, то они точно не захотят его упускать.

Проблема «Спартака» в том, что хорошо играют в атаке, но плохо в обороне? Это побочный эффект: чем больше уделяешь внимания атаке, тем меньше получается в обороне. А так не должно быть. Баланс — это самое важное. Но «Спартаку» пока его не достаёт. Может, добавят в этом компоненте», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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