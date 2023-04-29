Аверьянов: Иванов любит футбол и делает всё для его развития на Урале

Тренер «Урала» Евгений Аверьянов поделился мнением о президенте клуба Григории Иванове, отметив его вклад в развитие уральского футбола.

«Какое впечатление произвёл Иванов при первом знакомстве? Как и сейчас — максимально положительное. Знаю, как относится к футболу, любит его, заряжает всех энергией. Григорий Викторович не меняется с годами. У него огромное количество достоинств, но, к сожалению, все видят только его эмоциональность. Но если ты давно знаешь этого человека, то понимаешь, что эмоции — это маленькая часть его души.

Какой эпизод из жизни ярче всего характеризует президента? Большое количество футболистов после завершения карьеры остались работать в клубе, это особенность «Урала». И без Иванова этого не было бы. Григорий Викторович делает всё для развития уральского футбола, посещает матчи молодёжки и основы, «Урала‑2», мини‑футбольной «Синары».

И ещё важный момент. Григорий Викторович помог организовать мой прощальный матч. Это была его инициатива сыграть в моём родном городе, за что ему большое спасибо. И этот день, 19 июня 2009 года, навсегда остался в памяти: сыграли «Синара» и основной состав «Урала» — две команды моей жизни», — приводит слова Аверьянова «Матч ТВ».