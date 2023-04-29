Игрок «Ростова» Миронов: для нас матч со «Спартаком» — это своеобразное дерби

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 29 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.
«Главный матч сезона? Можно сказать и так. Но после «Спартака» у нас всё равно остаётся пять матчей. Если бы наш отрыв был не в одно очко, а больше, тогда эта игра была бы решающей. Но тут суть даже в том, что для нас матч «Спартак» — «Ростов» — это своеобразное дерби. Когда была встреча в Ростове-на-Дону, я особенно это почувствовал.
Из-за Карпина? Да, скорее всего, Валерий Георгиевич влияет. Есть лёгкое напряжение в воздухе. Громкая вывеска у матча.
Сейчас главный конкурент – «Спартак»? Не скажу, что только «Спартак». ЦСКА сейчас на неплохом ходу, идёт с серией побед. Так что команда тоже в борьбе», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».
- 29 апреля 2023
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