Алексей Миронов: «Зенит» зависим от бразильцев, но я бы не назвал команду Рио-де-Жанейро
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказал мнение о «Зените».
«С такими игроками, как Вендел, Малком и Клаудиньо, конечно, тяжело играть. Но мы сами провели очень хороший матч, и «Зениту» было с нами тяжело. Мы были точно не хуже.
Многие в шутку говорят «Зенит» Рио-де-Жанейро»? Ха-ха. Да, они очень зависимы от бразильцев. Логично – это их основные футболисты. Но я бы не назвал команду Рио-де-Жанейро. Всё-таки «Зенит» Санкт-Петербург звучит лучше», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».
В 24-м туре чемпионата России «Ростов» и «Зенит» сыграли вничью — 0:0. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 58 очков после 24 матчей. «Ростов» (49) находится на второй строчке.
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