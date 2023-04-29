«Родина» в гостях обыграла «Енисей» в матче Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). «Родина» одержала победу со счётом 1:0.

На 29-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Ломакин не реализовал пенальти. Победу гостям в концовке встречи принёс полузащитник Руслан Куль. Он отличился на 86-й минуте.

«Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 29 матчей. «Родина» поднялась на восьмую строчку, заработав 39 очков. Лидирует калининградская «Балтика» (57).