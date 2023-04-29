«Волга» вырвала победу у «Краснодара-2» и сравнялась по очкам с «Уфой» в Первой лиге
Поделиться
Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Труд» имени Льва Яшина в Ульяновске состоялся матч 29-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местная «Волга» и «Краснодар-2». Финальный свисток Александра Машлякевича зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте, его автором стал защитник ульяновской команды Аслан Дашаев.
«Волга» набрала 26 очков и остаётся в турнирной таблице на 17-м месте, однако ульяновская команда догнала по очкам «Уфу». В следующем туре «Волга» сыграет в гостях с «Акроном», а затем встретится дома с «Балтикой».
«Краснодар-2» с 22 очками остаётся в турнирной таблице на последнем месте. В следующем туре команда сыграет дома с казанским «Рубином», а затем встретится с «Аланией».
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:13
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:41
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:16
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
16:54
-
16:53
-
16:46
-
16:34
-
16:30
-
16:23
-
16:21
-
16:20
-
16:19
-
16:17
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:45
Партнерский контент