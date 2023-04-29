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«Волга» вырвала победу у «Краснодара-2» и сравнялась по очкам с «Уфой» в Первой лиге

«Волга» вырвала победу у «Краснодара-2» и сравнялась по очкам с «Уфой» в Первой лиге
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Труд» имени Льва Яшина в Ульяновске состоялся матч 29-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местная «Волга» и «Краснодар-2». Финальный свисток Александра Машлякевича зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте, его автором стал защитник ульяновской команды Аслан Дашаев.

«Волга» набрала 26 очков и остаётся в турнирной таблице на 17-м месте, однако ульяновская команда догнала по очкам «Уфу». В следующем туре «Волга» сыграет в гостях с «Акроном», а затем встретится дома с «Балтикой».

«Краснодар-2» с 22 очками остаётся в турнирной таблице на последнем месте. В следующем туре команда сыграет дома с казанским «Рубином», а затем встретится с «Аланией».

Россия - Мелбет Первая лига. 29-й тур
29 апреля 2023, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Дашаев – 89'
Комментарии
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