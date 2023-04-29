«Волгарь» на последних минутах вырвал ничью у «КАМАЗа», проигрывая 0:2 по ходу матча

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоялся матч 29-го тура Мелбет Первой лиги. Встретились местный «КАМАЗ» и астраханский «Волгарь». Финальный свисток Алексея Сухого зафиксировал результативную ничью со счётом 2:2.
Счёт в матче был открыт на 25-й секунде: точным ударом отметился Артур Арустамян. На 43-й минуте Ильнур Бадртдинов увеличил преимущество домашней команды. На 56-й минуте «Волгарь» отыграл один мяч благодаря точному удару Данилы Смирнова. В концовке матча Смирнов оформил дубль, принеся астраханской команде ничью.
«КАМАЗ» набрал 38 очков и занимает в турнирной таблице девятое место. В следующем туре команда сыграет в гостях с красноярским «Енисеем». У «Волгаря» 44 очка и пятая строчка в турнирной таблице. В следующем туре команду ждёт гостевой матч с ярославским «Шинником».
- 29 апреля 2023
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