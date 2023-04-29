Лидер Первой лиги «Балтика» потеряла очки в матче с «Нефтехимиком»
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске прошёл матч 29-го тура Мелбет Первой лиги. Встретились местный «Нефтехимик» и калининградская «Балтика». Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал в матче нулевую ничью.
«Нефтехимик» набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующем туре команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо», а затем проведёт домашний матч с «Родиной».
У «Балтики» 58 очков и первая строчка турнирной таблицы. Ниже располагается «Рубин» (53), который в эти минуты уверенно побеждает «СКА-Хабаровск» (3:0). В следующем туре калининградская команда проведёт домашний матч с «Кубанью», а затем встретится на выезде с ульяновской «Волгой». До конца турнира остаётся пять туров.
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