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«Рубин» уверенно переиграл «СКА-Хабаровск» и приблизился к лидирующей «Балтике»

«Рубин» уверенно переиграл «СКА-Хабаровск» и приблизился к лидирующей «Балтике»
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 29-го тура Мелбет Первой лиги. Встретились местный «Рубин» и «СКА-Хабаровск». Финальный свисток Романа Сафьяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Все свои голы казанская команда забила в первом тайме: на 19-й минуте отличился Марат Апшацев, на 26-й точным ударом отметился Мераби Уридия, а на 34-й мяч в ворота забил Илья Самошников. Единственный гол хабаровской команды был забит на 65-й минуте, когда свой момент реализовал Яо Шарль.

«Рубин» набрал 56 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующей «Балтики» на два очка. «СКА-Хабаровск», имеющий в своём активе 37 очков, располагается на 12-й позиции.

Россия - Мелбет Первая лига. 29-й тур
29 апреля 2023, суббота. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Апшацев – 19'   2:0 Уридия – 26'   3:0 Самошников – 34'   3:1 Шарль – 65'
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