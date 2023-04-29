«Рубин» уверенно переиграл «СКА-Хабаровск» и приблизился к лидирующей «Балтике»

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 29-го тура Мелбет Первой лиги. Встретились местный «Рубин» и «СКА-Хабаровск». Финальный свисток Романа Сафьяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Все свои голы казанская команда забила в первом тайме: на 19-й минуте отличился Марат Апшацев, на 26-й точным ударом отметился Мераби Уридия, а на 34-й мяч в ворота забил Илья Самошников. Единственный гол хабаровской команды был забит на 65-й минуте, когда свой момент реализовал Яо Шарль.

«Рубин» набрал 56 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующей «Балтики» на два очка. «СКА-Хабаровск», имеющий в своём активе 37 очков, располагается на 12-й позиции.