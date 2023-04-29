Абаскаль — о Дуарте: мы не должны «убивать» игрока после одной ошибки. Я не тиран

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поддержал защитника красно-белых Алексиса Дуарте после матча 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Конечно, я поддержал Дуарте. В этом отношении я не тиран. Если игрок допустил ошибку и мы не даём ему второй шанс, то мы не узнаем, была ли это ошибка или это его уровень. В «Севилье» вспоминаю свой личный опыт — у Дани Алвеса и Адриано Корреа когда-то поначалу не получалось, но в итоге всё было хорошо. Мы понимали, что Дуарте хорош при открытой игре. В этот момент мы его поддержали. Были моменты и с Масловым, Черновым и Джикией… Мы не должны «убивать» игрока после одной ошибки. Должны дать шанс проявить себя», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.