Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Селява забил гол впервые с 2017 года

Игрок «Ростова» Селява забил гол впервые с 2017 года
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Александр Селява отметился голом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1), открыв счёт на 80-й минуте.

Мяч стал для белорусского игрока первым с 2017 гола. Ранее он отметился забитым голом в матче чемпионата Беларуси с «Нафтаном», выступая за «Шахтёр» (Солигорск), чем помог своей команде одержать победу со счётом 2:1. За «Ростов» Селява выступает с 2022 года. Таким образом, гол стал для Александра первым в футболке ростовчан.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками. «Зенит», набравший 61 очко, лидирует в чемпионате.

Материалы по теме
10 топ-матчей воскресенья: решающая битва за шахматную корону и российское дерби в теннисе
10 топ-матчей воскресенья: решающая битва за шахматную корону и российское дерби в теннисе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023