Игрок «Ростова» Селява забил гол впервые с 2017 года
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Полузащитник «Ростова» Александр Селява отметился голом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1), открыв счёт на 80-й минуте.
Мяч стал для белорусского игрока первым с 2017 гола. Ранее он отметился забитым голом в матче чемпионата Беларуси с «Нафтаном», выступая за «Шахтёр» (Солигорск), чем помог своей команде одержать победу со счётом 2:1. За «Ростов» Селява выступает с 2022 года. Таким образом, гол стал для Александра первым в футболке ростовчан.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками. «Зенит», набравший 61 очко, лидирует в чемпионате.
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