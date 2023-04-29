10 топ-матчей воскресенья: решающая битва за шахматную корону и российское дерби в теннисе

Насыщенное расписание на 30 апреля: тактические битвы в Серии А и АПЛ, сражения в НХЛ и НБА, а также Формула-1, Гран-при Азербайджана.

Все события 30 апреля в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Восток, шестой матч

Интрига: закончатся ли мучения «Торонто»?

Через год «Торонто» вполне может отмечать 20-летие последней победы в серии Кубка Стэнли. Даже 3-1 ничего «листьям» не гарантирует: два года назад они умудрились разбазарить это преимущество в матчах с куда более скромным «Монреалем». Сейчас же на их пути встал Андрей Василевский, который провалил несколько матчей серии, но известен в НХЛ своим умением восстанавливаться после болезненных поражений. За последние три сезона Василевский выиграл пять игр из шести, когда одной из команд грозил вылет, отражая 94,4% бросков. Сможет ли суперзвёздная атака «Торонто» всё-таки подарить городу праздник?

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» Фото: Nathan Denette/AP/ТАСС

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз»: НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Восток, шестой матч

Интрига: проснутся ли русские звёзды «Рейнджерс»?

Артемий Панарин пока становится одним из главных разочарований плей-офф. Форвард с кэпхитом $ 11,6 млн набрал лишь два очка в серии и логично отправился в третье звено. Впрочем, далеко не он один заставляет фанатов вздыхать: почти половину голов команды (5 из 12) забил один Крис Крайдер. Молчат Мика Зибанеджад, Патрик Кейн и Владимир Тарасенко, которые в последних трёх играх набрали три очка на всех. В пятом матче (0:4) атака «Рейнджерс» выглядела просто разобранной, и перемены были неизбежны. Фанаты вряд ли простят ранний вылет от злейших врагов на домашней площадке, поэтому кучке суперзвёзд, которой выглядели «Рейнджерс» в последних матчах, пора превращаться в настоящую команду.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» Фото: AP/TASS

♟ 12:00: Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, тай-брейк в матче за шахматную корону!

Интрига: кто же станет 17-м чемпионом мира?

Матч за звание чемпиона мира дошёл до своей пламенной кульминации. Бешеный обмен ударами в классику всё-таки свёлся к итоговой ничьей – 7:7. А это значит, что 17-й чемпион мира определится на тай-брейке по итогам партий в быстрые шахматы и блиц. Ян Непомнящий вроде бы в более быстром контроле выглядит поопытнее китайского соперника, но в этой битве уже ничего нельзя загадывать. Нужно просто открывать Live-трансляцию и болеть за Непомнящего! В воскресенье мир узнает имя нового чемпиона мира. И как же хочется, чтобы титул забрал россиянин!

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь Фото: FIDE

⚽️ 13:30: «Интер» — «Лацио», Серия А, 32-й тур

Интрига: «Интер» зацепится за топ-4?

У «Интера» непростая ситуация. Команда Индзаги идёт на шестом месте и, помимо чемпионата, вынуждена бороться ещё в Лиге чемпионов и Кубке Италии. Сейчас такая плотность в турнирной таблице Серии А, что команды со второго по седьмое место могут расположиться в любом порядке.

Если с «Лацио» всё плюс-минус понятно в этом сезоне (скорее всего, останется в топ-4), то сезон «Интера» может получиться как шикарным, так и провальным. И в этом плане большое значение имеет в том числе матч с «Лацио». Римляне будут более свежими, потому что они не играли, в отличие от «Интера», кубковый матч в среду.

«Интер» — «Лацио» Фото: Marco Rosi/Getty Images

🎾 13:30: Йосихито Нисиока (Япония, 28) — Андрей Рублёв (Россия, 5), ATP Masters 1000, Мадрид — третий круг

Интрига: доберётся ли Рублёв до сражения с Хачановым в четвёртом круге?

Андрей Рублёв успешно стартовал на «Мастерсе» в Мадриде, победив в двух сетах трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринку. Дальше россиянину играть с непростым японцем Йосихито Нисиокой, которому он уступает в личных встречах – 1-2. Проиграл Андрей и в последнем их матче, который пришёлся на полуфинал «пятисотника» в Вашингтоне-2022. Удастся ли Рублёву выровнять «личку» с японцем и пробиться в четвёртый круг, где ему может достаться его друг детства Карен Хачанов, – узнаем в воскресенье.

Йосихито Нисиока — Андрей Рублёв Фото: Zuma/TASS

🎾 13:30: Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Анастасия Потапова (Россия, 21), WTA-1000, Мадрид — третий круг

Интрига: кто одержит победу в российском дерби?

Анастасия Потапова уже побила свой личный рекорд на турнире WTA-1000 в Мадриде, дойдя до третьего круга. Вероника Кудерметова тоже повторила в столице Испании своё лучшее достижение. Ранее россиянки встречались друг с другом дважды в прошлом сезоне и обменялись победами – Вероника первенствовала в 1/4 финала Мельбурна, а Анастасия – в финале Стамбула. Кто же выиграет российское дерби на этот раз и пройдёт дальше – узнаем в воскресенье.

Вероника Кудерметова — Анастасия Потапова Фото: Zuma/TASS

🏎 14:00: Формула-1, Гран-при Азербайджана

Интрига: есть ли шанс у Леклера и «Феррари»?

Пилот «Феррари» Шарль Леклер взял поул-позишен в Баку, однако сам почти не верит, что в гонке сдержит гонщиков «Ред Булл» — Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Но, может, монегаск всё-таки сотворит чудо при поддержке уличной трассы в столице Азербайджана, которая нередко дарит невероятные результаты гонок с массой обгонов и инцидентов?

Из-за формата уикенда пилоты и команды не сумели как следует подготовиться к гонке, так что нас могут ожидать неожиданные провалы и прорывы.

Формула-1, Гран-при Азербайджана Фото: Francois Nel/Getty Images

⚽️ 16:00: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», АПЛ, 34-й тур

Интрига: неужели «Астон Вилла» снова продолжит свою беспроигрышную серию?

«Манчестер Юнайтед» проводит хороший сезон: взял Кубок лиги и вышел в финал Кубка Англии. Третья важная задача на сезон – место в топ-4 АПЛ. После ничьей в прошлом туре (с «Тоттенхэмом») расклады не изменились. У «МЮ» игра в запасе от «Ньюкасла» и две – от того же «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». Но у команды явно заканчиваются силы, из-за чего случаются такие матчи, как 2:2 со «шпорами» после уверенного первого тайма с двумя голами. Но это матч на выезде, с ними у команды Эрика тен Хага проблемы. На «Олд Траффорд» стены помогают.

Однако важно, что соперником будет именно «Астон Вилла». Унаи Эмери мощно перезагрузил команду: взяв осенью «Виллу» на 13-м месте, он уже бьётся за Лигу Европы. За последние 10 матчей – 0 поражений, 2 ничьих и 8 побед. Тактическая дуэль точно будет!

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» Фото: Stu Forster/Getty Images

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», АПЛ, 34-й тур

Интрига: какая из команд окончательно выпадет из борьбы за место в Лиге чемпионов?

Плохой сезон у обеих команд. Год назад они финишировали в топ-4, чтобы выступить в Лиге чемпионов. На этот раз оба топ-клуба сильно отстали от конкурентов. За месяц до конца чемпионата Англии отставание от зоны ЛЧ уже приличное – шесть-семь очков по набранным, хотя если смотреть по потерянным, то ситуация ещё более грустная для «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Ещё одно поражение поставит под удар даже место в Лиге Европы. В случае ничьей туда с большой вероятностью попадут «Астон Вилла» и «Брайтон», который ещё никогда не выступал в еврокубках за более чем 100-летнюю историю клуба.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

⚽️ 19:00: «Локомотив» — «Химки», РПЛ, 25-й тур

Интрига: «Химки» будут спасаться или как?

Казалось, что «Химки» уже не выкарабкаются в этом сезоне РПЛ. Однако в последних двух турах команда набрала четыре очка (победа над «Торпедо» и резонансная ничья с «Крыльями»). До спасительного 14-го места остаётся четыре очка. Вполне реально нагнать «Факел» за шесть туров до конца сезона.

А ещё интересно, сколько результативных действий наберётся у Дзюбы по итогам сезона. Сейчас их 10 (шесть голов и четыре ассиста). Артём уже стал лидером команды по этому показателю, хоть и пришёл только зимой. «Химки» – подходящий соперник, чтобы ещё улучшить свою статистику.

«Локомотив» — «Химки» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏀 22:30: «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА — плей-офф, 1/4 финала — Запад, седьмой матч

Интрига: кто же выйдет в следующий раунд плей-офф НБА?

Седьмой матч — нет права на ошибку. Кто проявит уверенность, будет меньше ошибаться, тот и встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинале Западной конференции. Идеальное время – почему бы не посмотреть на калифорнийскую битву?