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«Тулуза» разгромила «Нант» и выиграла первый трофей в истории клуба

В субботу, 29 апреля, в финальном матче Кубка Франции встречались «Нант» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Тулуза» разгромила соперника со счётом 5:1 и завоевала Кубок Франции.

В первой половине матча подопечные Филиппа Монтанье обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голевым дублям защитника Кошты и форварда Даллинги.

Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами, однако это никак не повлияло на окончательный результат – фиолетовые победили со счётом 5:1.

Таким образом, «Тулуза» выиграла свой первый трофей в истории клуба. До этого команда не играла в кубковых финалах. Лучшим результатом клуба в чемпионате Франции было третье место в сезоне-2006/2007.

В текущем розыгрыше Лиги 1 команды встречались в игре 4-го тура. Тогда «Нант» на домашней арене уверенно обыграл «Тулузу» со счётом 3:1.