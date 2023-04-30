Булыкин: Дзюба не так уж важен для «Локомотива», он не получит такой контракт, какой хочет

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о переговорах московского клуба с форвардом Артёмом Дзюбой о новом контракте.

«Вопрос в деталях, нюансах и бонусах. Можно легко сделать среднюю зарплату, а остальное – за счёт бонусов. Играет – получает, забивает – получает, команда выигрывает – получает ещё больше. И за счёт этих бонусов контракт можно хоть на пять лет сделать. Вопрос – чего хочет Артём. Если высокую зарплату, то тогда «1+1». Если играет, то его продлевают. Здесь много нюансов. Главное знать, как в Европе делают, чтобы футболист не терял мотивацию. К сожалению, у нас иногда дают такую зарплату, что футболист теряет мотивацию и может просто отрабатывать контракт, а не биться за зарплату.

Не думаю, что Артём будет диктовать свои условия. Дзюба для «Локомотива» не так уж важен, ещё и возраст. Поэтому клуб может делать что угодно, и Артём никак не может на это повлиять. У него возраст, большие запросы. Будут тяжёлые переговоры, но всегда можно найти точки соприкосновения. С учётом того, что и Дзюба помог «Локомотиву», и для команды хорошо, когда есть лидер и на поле, и в раздевалке. У «Локомотива» сейчас стратегия – воспитывать молодёжь, поэтому Артёму могут предложить контракт как «дядьке», но не такой, какой он хочет», – приводит слова Булыкина Metaratings.