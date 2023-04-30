Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян — о Йокановиче: как руководители клубов РПЛ подбирают тренеров?

Григорян — о Йокановиче: как руководители клубов РПЛ подбирают тренеров?
Комментарии

Российский специалист Александр Григорян высказался о ситуации главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича.

«Йоканович — опытнейший тренер. Но как руководители клубов РПЛ подбирают тренеров? Неужели сложно детально проработать подбор специалистов? Нужно было понимать, как человек работает, какие стилевые особенности. Явно неподготовленное решение было. А мы видим, что теперь и игроки не подготовлены, даже функционально.

Чётко видна позиция руководителей «Динамо». То, что Йоканович давно не устраивает руководство бело‑голубых, очевидно. Мы берём тренера, а через два месяца он не устраивает», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

«Динамо» в 25 матчах набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

Материалы по теме
«Динамо» провалило праздничный матч. А Шунин ткнул одноклубника в лицо
«Динамо» провалило праздничный матч. А Шунин ткнул одноклубника в лицо
Материалы по теме
Виталий Дьяков: дни Йокановича в «Динамо» сочтены — шайбе некуда деваться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023