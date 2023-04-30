Григорян — о Йокановиче: как руководители клубов РПЛ подбирают тренеров?
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Российский специалист Александр Григорян высказался о ситуации главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича.
«Йоканович — опытнейший тренер. Но как руководители клубов РПЛ подбирают тренеров? Неужели сложно детально проработать подбор специалистов? Нужно было понимать, как человек работает, какие стилевые особенности. Явно неподготовленное решение было. А мы видим, что теперь и игроки не подготовлены, даже функционально.
Чётко видна позиция руководителей «Динамо». То, что Йоканович давно не устраивает руководство бело‑голубых, очевидно. Мы берём тренера, а через два месяца он не устраивает», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
«Динамо» в 25 матчах набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.
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