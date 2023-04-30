Дмитрий Чистяков: будет приятно оформить чемпионство в матче со «Спартаком»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Не кажется ли, что победа в матче с «Крыльями Советов» получилась слишком лёгкой? Лично за себя скажу, что нет. Все мы устали. По счёту, может, кажется, что это лёгкая победа, но нет. В начале было несколько лёгких потерь. Если брать в целом игру, то счёт закономерный.

Поздравлял ли соперник с чемпионством? Нет, мы ещё не стали чемпионами. Когда станем, тогда можно поздравлять. Когда мы выиграем турнир, тогда и будем радоваться. Будет ли приятно оформить чемпионство в матче со «Спартаком»? Конечно. Это принципиальный матч», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 7 мая.