Дмитрий Чистяков: будет приятно оформить чемпионство в матче со «Спартаком»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
«Не кажется ли, что победа в матче с «Крыльями Советов» получилась слишком лёгкой? Лично за себя скажу, что нет. Все мы устали. По счёту, может, кажется, что это лёгкая победа, но нет. В начале было несколько лёгких потерь. Если брать в целом игру, то счёт закономерный.
Поздравлял ли соперник с чемпионством? Нет, мы ещё не стали чемпионами. Когда станем, тогда можно поздравлять. Когда мы выиграем турнир, тогда и будем радоваться. Будет ли приятно оформить чемпионство в матче со «Спартаком»? Конечно. Это принципиальный матч», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 7 мая.
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