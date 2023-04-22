Дмитрий Чистяков ответил, когда «Зениту» можно будет расслабиться в РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после матча 24-го тура с московским «Динамо» (3:1) порассуждал о настрое своей команды на оставшуюся часть чемпионата России.

«Мы полностью владели игрой, кроме нескольких эпизодов, где мы чуть-чуть уставали и отдавали сопернику мяч на передышку. Мы уверенно забили два гола, а потом, как мы любим, расслабились — и «Динамо» за это сразу же наказало. Но слава богу, что собрались, забили третий и довели дело до победы. «Динамо» — хороший соперник, но мы настроились, разобрали соперника и добились нужного нам результата. Игра удалась.

Настрой на игры? Нам нужно брать очки в каждом матче. Ни в коем случае нельзя расслабляться. На каждого соперника настраиваемся — как на последнего. Когда выполним нашу задачу, тогда уже и можно где-то расслабиться», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В субботу, 22 апреля, в рамках 24-го тура РПЛ «Зенит» дома уверенно обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1.

Петербуржская команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Команда набрала 58 очков после 24 матчей.