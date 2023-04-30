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Герасимов: Малком — лучший игрок чемпионата России, Промес — совсем не то

Герасимов: Малком — лучший игрок чемпионата России, Промес — совсем не то
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Бывший игрок «Зенита» Юрий Герасимов сравнил нападающего сине-бело-голубых Малкома и форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Малком сейчас — лицо «Зенита», когда его нет, команда не так играет. В российском футболе это игрок №1. Промес? Да ну бросьте вы! Промес, «Спартак» — это не то совсем. Промес — конечно, тоже хороший игрок. Но Малком выше уровнем. Я его сравниваю с Халком. Тот пришёл в «Зенит» и тоже колошматил тут прилично. На первых порах ему мешали в «Зените» травмы. В этом сезоне бразилец — лицо «Зенита».

«Зенит» ему дал всё. Всё то, что что он показывает. В России Малком однозначно лучший. Жаль, Европа нас сейчас не любит. Малком и там проявил бы себя в составе «Зенита», — приводит слова Герасимова «РБ Спорт».

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