Президент «Урала» Иванов: я бы не сказал, что у нас какой-то спад

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Если в первом тайме «Краснодар» нас переигрывал и владел инициативой, то во втором уже мы лучше играли. Не получилось забить второй мяч.

Спад «Урала»? Я бы не сказал, что у нас какой-то спад. Хорошие игры были. В целом мы играли со всеми на равных, но были какие-то ошибки. В таком режиме раньше «Урал» никогда не играл, чтобы через два дня на третий играть. Мы были немного не готовы к такому.

Бросим все силы на Кубок? Ну, мы не выбираем турниры. Надо выигрывать и в чемпионате, и в Кубке. Мы не делаем ставку на Кубок. Мы хотим побеждать в каждой игре», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ничейным результатом в Краснодаре «Урал» прервал пятиматчевую серию поражений в РПЛ.