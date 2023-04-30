«Сочи» уверенно переиграл «Торпедо» в матче 25-го тура РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимал московское «Торпедо» на стадионе «Фишт». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На седьмой минуте нападающий Жоаозиньо вывел «Сочи» вперёд. На 45-й минуте Кирилл Кравцов удвоил преимущество хозяев после передачи Жоаозиньо. На 74-й минуте вышедший на замену Кирилл Заика сделал счёт разгромным. На 79-й минуте полузащитник «Торпедо» Михаил Каймаков отквитал один гол.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка в 25 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. В активе торпедовцев 13 очков.