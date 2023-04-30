Валерий Гладилин высказался об эмоциях Карпина в матче со «Спартаком»

Бывший футболист Валерий Гладилин прокомментировал эмоциональную реакцию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).

«Слова Карпина относительно судейства после матча со «Спартаком»? Я не вникаю в судейские вопросы. Понятно, что любому тренеру обидно, когда его команда упускает победу в самой концовке. По такой игре у каждого специалиста могут возникнуть претензии к судейству. Но в конечном итоге всё решают судьи. Игра идёт до судейского свистка – всё.

Эмоции Валерия Георгиевича понятны. Любой тренер на его месте переживал бы точно так же», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.