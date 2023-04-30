Шишкин: «Ростов» хорошо «ломал» фирменную «абаскалевскую» игру «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Ожиданий от игры было много. [Ждали], что матч будет «огненным», но не совсем таким он получился. Хотя по эмоциям концовка эти ожидания компенсировала. Если разбирать детально, то возвращение в состав «Спартака» Промеса, Литвинова, Зобнина, Денисова — важный момент. Но я отмечу один момент — на протяжении всего сезона была видна работа Абаскаля в том плане, как команда хаотично двигается впереди, постоянно меняет середину, этот «ромб». Очень много вертикальных передач, и за счёт этого «Спартак» смотрелся очень мощно. А сейчас эта игра куда-то пропала в последних турах. И в матче с «Ростовом», особенно в первом тайме, не получалась эта фирменная «абаскалевская» игра «Спартака». Мяч не держался, было большое количество брака, моменты не создавались.

Ростовчане очень хорошо прессинговали, «ломали» игру «Спартака», что они умеют делать. А во втором тайме силы команды уже покидали, начинали создаваться «разрывы» и какие-то моменты. Но в целом, на мой взгляд, глобально игра получилась ничейной, несмотря на драматичную концовку. «Спартак» не наиграл на поражение, а Соболев мог и раньше забивать. Но тут есть заслуга «Ростова», что они не дали это сделать. И этот ничейный результат, несмотря на все слова Карпина, что они играли на победу, ростовчан устраивает больше, чем «Спартак». По факту ничего не поменялось, ЦСКА выиграл, интрига сохраняется. Концовка будет «огненная», во всяком случае я на это надеюсь», – сказал Шишкин в интервью «РБ Спорт».