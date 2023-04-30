Гендиректор «Уфы» Газизов рассказал о планах на ближайшее будущее

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что руководство клуба прикладывает усилия, чтобы сохранить команду, однако долгосрочные планы можно будет строить только после окончания сезона.

«Пока по летним сборам понимания нет. Когда закончится чемпионат, там всё будет ясно. Продолжит ли существование «Уфа» в следующем сезоне? Мы вместе стараемся всё сделать ради этого», – цитирует Газизова «РБ Спорт».

Напомним, «Уфа» ведёт борьбу за выживание в Первой Лиге. После 29 туров команда занимает 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета и отставая от спасительного 14-го места на семь очков. Ранее Газизов подтвердил информацию о том, что клубный автобус выставлен на продажу, чтобы покрыть долги.