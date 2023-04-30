«ПСЖ» хочет подписать левоногого центрального защитника. Клуб рассматривает два варианта

Боссы «ПСЖ» намерены приобрести левоногого центрального защитника в летнее трансферное окно, сообщает L’Equipe. Руководство клуба заинтересовано в подписании одного из двух кандидатов: Эмерика Лапорта из «Манчестер Сити» или Лукаса Эрнандеса из «Баварии».

По данным источника, боссы парижан хотят, чтобы команда продолжала играть по схеме 3-5-2, которая была внедрена с приходом главного тренера Кристофа Галтье.

Сообщается, что несмотря на возможное подписание защитника «Интера» Милана Шкриньяра, руководители французского клуба обеспокоены позицией левого центрального защитника, так как будущее игроков команды на этой позиции находится под вопросом. Преснель Кимпембе выпадает из обоймы из-за постоянных травм на протяжении всего текущего сезона, контракт Серхио Рамоса заканчивается этим летом, а молодой Эль-Шадай Битшиабу может быть продан в дортмундскую «Боруссию» или «Айнтрахт».